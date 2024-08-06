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Кобызев Клементий Никифорович

Место рождения

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: Кобызев Никифор

Мать: не указана

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобызева Настасья Григорьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дунюшкина (Кобызева) Феодора Климентьевна

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Кобызев Евдоким Климентьевич

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Григорьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Кобызев Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Григорьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
в 1840 году отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Кобызев Николай Климентьевич

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Григорьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Кобызев Евстигней Климентьевич

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Григорьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Кобызев Никанор Климентьевич

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Григорьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

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