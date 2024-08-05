Кобызев Евдоким Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Кобызева) Лукерья Евдокимовна
Мать ребёнка: Кобызева Настасья Ларионовна
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Кобызев Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Кобызева Настасья Ларионовна
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: (Кобызева) Василиса Евдокимовна
Мать ребёнка: Кобызева Настасья Ларионовна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Кобызев Прокопий Ефимович
Мать ребёнка: Кобызева Настасья Ларионовна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: (Кобызева) Акулина Евдокимовна
Мать ребёнка: Кобызева Настасья Ларионовна
Смерть
Неизвестно