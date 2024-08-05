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Кобызев Евдоким Климентьевич

Место рождения

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Кобызев Клементий Никифорович

Мать: Кобызева Настасья Григорьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобызева Настасья Ларионовна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Кобызева) Лукерья Евдокимовна

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Ларионовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Кобызев Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Ларионовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: (Кобызева) Василиса Евдокимовна

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Ларионовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Кобызев Прокопий Ефимович

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Ларионовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: (Кобызева) Акулина Евдокимовна

Мать ребёнка: Кобызева Настасья Ларионовна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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