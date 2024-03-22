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Долгопол Григорий Иосифов

Место рождения

Голенка, Чернігівська область

Дата рождения

Между 1868 и 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1869

Отец: Долгополый Иосиф Моисеев

Мать: Евдокия

Голенка, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1887 ст.

Жена: не указана

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1888 ст.

Дочь: Чуйко Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1891

Сын: Долгопол Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова

Голенка, Чернігівська область
Место жительства
28.03.1892 ст.
пароход Россия
Рождение ребёнка
14.06.1893 ст.

Сын: Долгопол Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова

Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.08.1895 ст.

Дочь: Радько Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова

Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
05.03.1898 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова

Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.06.1900 ст.

Дочь: Феврония Григорьевна

Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова

Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.06.1900 ст.

Дочь: Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова

Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.05.1902 ст.

Сын: Долгопол Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова

Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.06.1905 ст.

Дочь: Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова

Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довгополая Варвара Викторова

Смерть
Неизвестно
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