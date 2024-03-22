Долгопол Григорий Иосифов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1868 и 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1868 и 1869
Отец: Долгополый Иосиф Моисеев
Мать: Евдокия
Бракосочетание
01.11.1887 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1888 ст.
Дочь: Чуйко Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова
Рождение ребёнка
25.11.1891
Сын: Долгопол Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова
Место жительства
28.03.1892 ст.
пароход Россия
Рождение ребёнка
14.06.1893 ст.
Сын: Долгопол Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова
Рождение ребёнка
12.08.1895 ст.
Дочь: Радько Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова
Рождение ребёнка
05.03.1898 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова
Рождение ребёнка
15.06.1900 ст.
Дочь: Феврония Григорьевна
Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова
Рождение ребёнка
15.06.1900 ст.
Дочь: Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова
Рождение ребёнка
15.05.1902 ст.
Сын: Долгопол Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова
Рождение ребёнка
17.06.1905 ст.
Дочь: Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Довгополая Варвара Викторова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно