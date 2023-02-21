Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1836 и 1837
Дата смертиПосле 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1861
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Долгополый Иосиф Моисеев
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869
Сын: Долгопол Григорий Иосифов
Отец ребёнка: Долгополый Иосиф Моисеев
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1872
Отец ребёнка: Долгополый Иосиф Моисеев
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876
Дочь: Кулик Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Долгополый Иосиф Моисеев
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880
Дочь: Ефросиния Иосифовна
Отец ребёнка: Долгополый Иосиф Моисеев
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882
Сын: Долгополый Илья Иосифович
Отец ребёнка: Долгополый Иосиф Моисеев
Место жительства
28.03.1892 ст.
пароход Россия
Смерть
После 1892
Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край