Долгополый Иосиф Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1837
Дата смерти09.09.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1837
Отец: Долгополый Моисей Кириллов
Мать: Агафия
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1861
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869
Сын: Долгопол Григорий Иосифов
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1872
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876
Дочь: Кулик Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880
Дочь: Ефросиния Иосифовна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882
Сын: Долгополый Илья Иосифович
Мать ребёнка: Евдокия
Место жительства
28.03.1892 ст.
пароход Россия
Смерть
09.09.1894 ст.
Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край