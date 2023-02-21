Долгополый Иосиф Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополый Иосиф Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1837

Дата смерти

09.09.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1801 и 1802 г.р.

Мать

Между 1807 и 1808 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1837

Отец: Долгополый Моисей Кириллов

Мать: Агафия

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1861

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Евдокия

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869

Сын: Долгопол Григорий Иосифов

Мать ребёнка: Евдокия

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1872

Сын: Долгопол Семен Иосифович

Мать ребёнка: Евдокия

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876

Дочь: Кулик Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Евдокия

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880

Дочь: Ефросиния Иосифовна

Мать ребёнка: Евдокия

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882

Сын: Долгополый Илья Иосифович

Мать ребёнка: Евдокия

Голенка, Чернігівська область
Место жительства
28.03.1892 ст.
пароход Россия
Смерть
09.09.1894 ст.
Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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