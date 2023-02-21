Довгополая Варвара Викторова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1866 и 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1869
Отец: Головко Виктор Сергеев
Мать: Марина Сазантова
Рождение ребёнка
26.11.1888 ст.
Дочь: Чуйко Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Долгопол Григорий Иосифов
Голенка, Чернігівська область
Место жительства
28.03.1892
пароход Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно