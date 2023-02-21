Довгополая Варвара Викторова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгополая Варвара Викторова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1866 и 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1869

Отец: Головко Виктор Сергеев

Мать: Марина Сазантова

Рождение ребёнка
26.11.1888 ст.

Дочь: Чуйко Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Долгопол Григорий Иосифов

Голенка, Чернігівська область
Место жительства
28.03.1892
пароход Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгопол Григорий Иосифов

Смерть
Неизвестно
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