Головко Виктор Сергеев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1839 и 1842
Дата смерти29.01.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1839 и 1842
Отец: Головко Сергей
Рождение ребёнка
Между 1866 и 1869
Дочь: Довгополая Варвара Викторова
Мать ребёнка: Марина Сазантова
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Мать ребёнка: Марина Сазантова
Рождение ребёнка
Между 1876 и 1878
Мать ребёнка: Марина Сазантова
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1882
Мать ребёнка: Марина Сазантова
Место жительства
28.03.1892 ст.
пароход Россия
Смерть
29.01.1918
Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край