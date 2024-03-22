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Головко Виктор Сергеев

Место рождения

Голенка, Чернігівська область

Дата рождения

Между 1839 и 1842

Дата смерти

29.01.1918

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1839 и 1842

Отец: Головко Сергей

Мать: не указана

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1866 и 1869

Дочь: Довгополая Варвара Викторова

Мать ребёнка: Марина Сазантова

Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Сын: Головко Иван Викторович

Мать ребёнка: Марина Сазантова

Рождение ребёнка
Между 1876 и 1878

Сын: Головко Никифор Викторов

Мать ребёнка: Марина Сазантова

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1882

Сын: Головко Василий Викторов

Мать ребёнка: Марина Сазантова

Место жительства
28.03.1892 ст.
пароход Россия
Смерть
29.01.1918
Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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