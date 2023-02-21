Марина Сазантова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1842 и 1846
Дата смерти20.03.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1866 и 1869
Дочь: Довгополая Варвара Викторова
Отец ребёнка: Головко Виктор Сергеев
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Отец ребёнка: Головко Виктор Сергеев
Рождение ребёнка
Между 1876 и 1878
Отец ребёнка: Головко Виктор Сергеев
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1882
Отец ребёнка: Головко Виктор Сергеев
Место жительства
28.03.1892
пароход Россия
Смерть
20.03.1918
Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край