Марина Сазантова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Сазантова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1842 и 1846

Дата смерти

20.03.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1866 и 1869

Дочь: Довгополая Варвара Викторова

Отец ребёнка: Головко Виктор Сергеев

Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Сын: Головко Иван Викторович

Отец ребёнка: Головко Виктор Сергеев

Рождение ребёнка
Между 1876 и 1878

Сын: Головко Никифор Викторов

Отец ребёнка: Головко Виктор Сергеев

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1882

Сын: Головко Василий Викторов

Отец ребёнка: Головко Виктор Сергеев

Место жительства
28.03.1892
пароход Россия
Смерть
20.03.1918
Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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