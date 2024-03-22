Чуйко (Долгополова) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1888 ст.
Дата смерти07.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1888 ст.
Место жительства
28.03.1892 ст.
пароход Россия
Бракосочетание
19.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1905
Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников
Рождение ребёнка
06.01.1907 ст.
Дочь: Рябченко Секлетиния Моисеевна
Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников
Рождение ребёнка
22.03.1909 ст.
Дочь: Матрона Моисеевна
Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников
Рождение ребёнка
11.08.1912 ст.
Дочь: Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников
Рождение ребёнка
19.05.1914 ст.
Дочь: Двоенко Елена Моисеевна
Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников
Смерть
07.08.1957