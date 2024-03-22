Чуйко (Долгополова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйко (Долгополова) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Голенка, Чернігівська область

Дата рождения

26.11.1888 ст.

Дата смерти

07.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1888 ст.

Отец: Долгопол Григорий Иосифов

Мать: Довгополая Варвара Викторова

Голенка, Чернігівська область
Место жительства
28.03.1892 ст.
пароход Россия
Бракосочетание
19.10.1903 ст.

Муж: Чуйко Моисей Калеников

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.02.1905

Сын: Чуйко Онисим Моисеевич

Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
06.01.1907 ст.

Дочь: Рябченко Секлетиния Моисеевна

Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.03.1909 ст.

Дочь: Матрона Моисеевна

Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.

Сын: Чуйко Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.08.1912 ст.

Дочь: Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.05.1914 ст.

Дочь: Двоенко Елена Моисеевна

Отец ребёнка: Чуйко Моисей Калеников

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
07.08.1957
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