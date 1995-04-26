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Маргорина (Резвякова) Мария Андреевна

Место рождения

Малый Холмец, Липецкая волость, Гжатский уезд

Дата рождения

16.07.1916 ст.

Дата смерти

26.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1916 ст.

Отец: Резвяков Андрей Федорович

Мать: Резвякова (Беленок) Александра Гавриловна

Малый Холмец, Липецкая волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маргорин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
30.08.1939

Дочь: Артемова (Маргорина) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Маргорин Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.03.1947

Дочь: Никитина (Маргорина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Маргорин Николай Михайлович

Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
26.04.1995
Москва, город федерального значения Москва

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