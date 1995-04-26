Маргорина (Резвякова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1916 ст.
Дата смерти26.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1916 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1939
Дочь: Артемова (Маргорина) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Маргорин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1947
Дочь: Никитина (Маргорина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Маргорин Николай Михайлович
Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
26.04.1995