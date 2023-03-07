Резвякова (Неизвестно) Александра Гавриловна
Место рождения
Дата рождения14.03.1874 ст.
Дата смерти1943
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1874 ст.
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Златоустово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1916 ст.
Дочь: Маргорина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Резвяков Андрей Федорович
Малый Холмец, Липецкая волость, Гжатский уезд
Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва