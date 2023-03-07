Резвякова (Неизвестно) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвякова (Неизвестно) Александра Гавриловна

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Место рождения

Пырнево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.03.1874 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1874 ст.

Отец: Неизвестно Гаврила Семёнович

Мать: Неизвестно Матрёна Варлаамовна

Пырнево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Муж: Резвяков Андрей Федорович

Златоустово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1916 ст.

Дочь: Маргорина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Резвяков Андрей Федорович

Малый Холмец, Липецкая волость, Гжатский уезд
Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва
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