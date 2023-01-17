Резвяков Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Златоустово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1916 ст.
Дочь: Маргорина Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Малый Холмец, Липецкая волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно