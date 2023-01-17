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Резвяков Андрей Федорович

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Место рождения

Большой Холмец, Липецкая волость, Гжатский уезд

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Холмец, Липецкая волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Жена: Резвякова Александра Гавриловна

Златоустово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1916 ст.

Дочь: Маргорина Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Малый Холмец, Липецкая волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно
Большой Холмец, Липецкая волость, Гжатский уезд
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