Артемова (Маргорина) Тамара Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.08.1939
Дата смерти15.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1939
Рождение ребёнка
16.10.1960
Дочь: Артемова Елена Аркадьевна
Отец ребёнка: Артемов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
16.10.1960
Сын: Артемов Дмитрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Артемов Аркадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.2018