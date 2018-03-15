Артемова (Маргорина) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Маргорина) Тамара Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.08.1939

Дата смерти

15.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1939

Отец: Маргорин Николай Михайлович

Мать: Маргорина Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.10.1960

Дочь: Артемова Елена Аркадьевна

Отец ребёнка: Артемов Аркадий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.10.1960

Сын: Артемов Дмитрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Артемов Аркадий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Аркадий Михайлович

Смерть
15.03.2018
Москва, город федерального значения Москва
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