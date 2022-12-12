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Маргорин Николай Михайлович

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Место рождения

Можайск, Можайский, Московская область

Дата рождения

21.12.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1912 ст.

Отец: Маргорин Михаил Гарилович

Мать: не указана

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
30.08.1939

Дочь: Артемова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Маргорина Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.03.1956

Дочь: Никитина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Маргорина Мария Андреевна

Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маргорина Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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