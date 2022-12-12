Маргорин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.12.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1912 ст.
Отец: Маргорин Михаил Гарилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1939
Дочь: Артемова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Маргорина Мария Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.03.1956
Дочь: Никитина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Маргорина Мария Андреевна
Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно