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Шмырев Григорий Михайлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.01.1848

Дата смерти

26.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1848

Отец: Шмырев Михаил Тихонов

Мать: Шмырева Фёкла Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шмырев Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина

Рождение ребёнка
07.07.1874

Сын: Шмырев Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
инвалидной команды рядовой
Рождение ребёнка
11.04.1877

Дочь: Оловянникова Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1877
рядовой Смоленской внутренней стражи
Рождение ребёнка
23.11.1879

Дочь: Яскина Мария Григорьева

Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1882

Сын: Шмырев Иван Григорьев

Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1886

Дочь: Зайцева Елизавета Григорьева

Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.06.1915
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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