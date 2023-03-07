Шмырев Григорий Михайлов
Место рождения
Дата рождения09.01.1848
Дата смерти26.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1848
Отец: Шмырев Михаил Тихонов
Мать: Шмырева Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина
Рождение ребёнка
07.07.1874
Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина
Военная служба
1875
инвалидной команды рядовой
Рождение ребёнка
11.04.1877
Дочь: Оловянникова Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина
Военная служба
1877
рядовой Смоленской внутренней стражи
Рождение ребёнка
23.11.1879
Дочь: Яскина Мария Григорьева
Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина
Рождение ребёнка
02.09.1882
Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина
Рождение ребёнка
27.08.1886
Дочь: Зайцева Елизавета Григорьева
Мать ребёнка: Шмырева Анастасия Косьмина
Смерть
26.06.1915