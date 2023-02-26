Шмырева Анастасия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
07.07.1874
Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
11.04.1877
Дочь: Оловянникова Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
23.11.1879
Дочь: Яскина Мария Григорьева
Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
02.09.1882
Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
27.08.1886
Дочь: Зайцева Елизавета Григорьева
Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов
Смерть
Неизвестно