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Шмырева Анастасия Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шмырев Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов

Рождение ребёнка
07.07.1874

Сын: Шмырев Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1877

Дочь: Оловянникова Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1879

Дочь: Яскина Мария Григорьева

Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1882

Сын: Шмырев Иван Григорьев

Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1886

Дочь: Зайцева Елизавета Григорьева

Отец ребёнка: Шмырев Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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