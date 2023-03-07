Шмырев Михаил Григорьев
Место рождения
Дата рождения07.07.1874
Дата смерти03.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1874
Бракосочетание
20.01.1906
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1907
Мать ребёнка: Шмырева Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
08.11.1908
Мать ребёнка: Шмырева Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
17.12.1910
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Шмырева Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
30.06.1912
Мать ребёнка: Шмырева Евдокия Стефанова
Смерть
03.08.1912
Причина смерти: от чахотки