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Шмырев Михаил Григорьев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.07.1874

Дата смерти

03.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1874

Отец: Шмырев Григорий Михайлов

Мать: Шмырева Анастасия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1906

Жена: Шмырева Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1907

Сын: Шмырев Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Шмырева Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Шмырев Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Шмырева Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1910

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Шмырева Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1912

Сын: Шмырев Павел Михайлов

Мать ребёнка: Шмырева Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.08.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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