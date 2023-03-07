Шмырева (Юдина) Евдокия Стефанова
Место рождения
Дата рождения04.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1886
Отец: Юдин Стефан Яковлев
Бракосочетание
20.01.1906
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1907
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
08.11.1908
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
17.12.1910
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
30.06.1912
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Григорьев
Смерть
Неизвестно