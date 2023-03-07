Шмырева (Юдина) Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмырева (Юдина) Евдокия Стефанова

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Место рождения

Демидов

Дата рождения

04.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1886

Отец: Юдин Стефан Яковлев

Мать: Юдина Агрипина (Стефанова)

Бракосочетание
20.01.1906

Муж: Шмырев Михаил Григорьев

Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1907

Сын: Шмырев Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Шмырев Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
17.12.1910

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
30.06.1912

Сын: Шмырев Павел Михайлов

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Григорьев

Смерть
Неизвестно
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