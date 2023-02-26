Юдина (Шукалина) Агрипина (Стефанова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Шукалина) Агрипина (Стефанова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: Шукалин Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1874

Муж: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1875

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1876

Дочь: Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1877

Сын: Юдин Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1879

Дочь: Наталия Стефанова

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1881

Сын: Юдин Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1883

Сын: Юдин Даниил Стефанов

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1886

Дочь: Шмырева Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1888

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1890

Дочь: Ефросиния Стефанова

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1892

Дочь: Надежда Стефанова

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1896

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1898

Сын: Юдин Николай Стефанов

Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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