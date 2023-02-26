Юдина (Шукалина) Агрипина (Стефанова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
До 1856
Отец: Шукалин Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1874
Муж: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
10.02.1875
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
02.05.1876
Дочь: Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
01.11.1877
Сын: Юдин Михаил Стефанов
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
13.08.1879
Дочь: Наталия Стефанова
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
15.11.1881
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
09.12.1883
Сын: Юдин Даниил Стефанов
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
04.08.1886
Дочь: Шмырева Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
01.12.1888
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
24.09.1890
Дочь: Ефросиния Стефанова
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
22.09.1892
Дочь: Надежда Стефанова
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
15.06.1896
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
07.05.1898
Отец ребёнка: Юдин Стефан Яковлев
Смерть
Неизвестно