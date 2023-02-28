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Юдин Михаил Стефанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1877

Отец: Юдин Стефан Яковлев

Мать: Юдина Агрипина (Стефанова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.02.1899

Жена: Юдина Елена Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1900

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Юдина Елена Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Юдина Елена Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1906

Сын: Юдин Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Юдина Елена Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.04.1910

Жена: Турикова - Юдина София Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1911

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Турикова - Юдина София Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1913

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Турикова - Юдина София Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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