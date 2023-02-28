Юдин Михаил Стефанов
Место рождения
Дата рождения01.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1877
Отец: Юдин Стефан Яковлев
Бракосочетание
19.02.1899
Жена: Юдина Елена Алексеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1900
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Юдина Елена Алексеева
Рождение ребёнка
16.10.1904
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Юдина Елена Алексеева
Рождение ребёнка
29.07.1906
Сын: Юдин Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Юдина Елена Алексеева
Бракосочетание
30.04.1910
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1911
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Турикова - Юдина София Ефимова
Рождение ребёнка
08.09.1913
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Турикова - Юдина София Ефимова
Смерть
Неизвестно