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Турикова - Юдина София Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1905

Дочь: Ульяния Андреева

Отец ребёнка: Туриков Андрей Семёнов

Рождение ребёнка
06.01.1908

Сын: Туриков Иван Андреев

Отец ребёнка: Туриков Андрей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.04.1910

Муж: Юдин Михаил Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1911

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Юдин Михаил Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1913

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Юдин Михаил Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туриков Андрей Семёнов

Смерть
Неизвестно
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