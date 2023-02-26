Турикова - Юдина София Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1905
Дочь: Ульяния Андреева
Отец ребёнка: Туриков Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
06.01.1908
Сын: Туриков Иван Андреев
Отец ребёнка: Туриков Андрей Семёнов
Бракосочетание
30.04.1910
Муж: Юдин Михаил Стефанов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1911
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Юдин Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
08.09.1913
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Юдин Михаил Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно