Юдина (Барнева) Елена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1875
Дата смерти31.01.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1875
Бракосочетание
19.02.1899
Муж: Юдин Михаил Стефанов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1900
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Юдин Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
16.10.1904
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Юдин Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
29.07.1906
Сын: Юдин Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Юдин Михаил Стефанов
Смерть
31.01.1909
Причина смерти: от водянки