Юдина (Барнева) Елена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Барнева) Елена Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1875

Дата смерти

31.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1875

Отец: Барнев Алексей Афанасиев

Мать: Барнева Ксения Никифорова

Бракосочетание
19.02.1899

Муж: Юдин Михаил Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1900

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Юдин Михаил Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Юдин Михаил Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1906

Сын: Юдин Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Юдин Михаил Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от водянки
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