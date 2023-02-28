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Борднев Алексей Афанасьев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

01.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Борднева Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
1862

Сын: Афанасьев - Колесников - Барнев (борднев)(борнёв) Никанор Алексеев

Мать ребёнка: Борднева Ксения Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Борднева Ксения Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.02.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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