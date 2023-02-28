Борднев Алексей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти01.02.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Борднева Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Афанасьев - Колесников - Барнев (борднев)(борнёв) Никанор Алексеев
Мать ребёнка: Борднева Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Борднева Ксения Никифорова
Смерть
01.02.1887