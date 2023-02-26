Борднева Ксения Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борднева Ксения Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

19.08.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Борднев Алексей Афанасьев

Рождение ребёнка
1862

Сын: Афанасьев - Колесников - Барнев (борднев)(борнёв) Никанор Алексеев

Отец ребёнка: Борднев Алексей Афанасьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Борднев Алексей Афанасьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.08.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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