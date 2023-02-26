Борднева Ксения Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти19.08.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Борднев Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
1862
Сын: Афанасьев - Колесников - Барнев (борднев)(борнёв) Никанор Алексеев
Отец ребёнка: Борднев Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
1867
Сын: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Борднев Алексей Афанасьев
Смерть
19.08.1883