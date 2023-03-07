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Юдин Даниил Стефанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1883

Отец: Юдин Стефан Яковлев

Мать: Юдина Агрипина (Стефанова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1912

Жена: Юдина Мелания Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Александра Данилова

Мать ребёнка: Юдина Мелания Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1914

Сын: Юдин Макарий Данилов

Мать ребёнка: Юдина Мелания Дометиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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