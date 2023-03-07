Юдин Даниил Стефанов
Место рождения
Дата рождения09.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1883
Отец: Юдин Стефан Яковлев
Бракосочетание
27.01.1912
Жена: Юдина Мелания Дометиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1912
Дочь: Александра Данилова
Мать ребёнка: Юдина Мелания Дометиева
Рождение ребёнка
15.08.1914
Сын: Юдин Макарий Данилов
Мать ребёнка: Юдина Мелания Дометиева
Смерть
Неизвестно