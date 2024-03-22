Шмырев Михаил Тихонов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти10.10.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шмырев Иван Михайлов
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
30.01.1832
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
02.05.1833
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
02.11.1834
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
24.03.1837
Дочь: Матрона ст
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
13.06.1838
Сын: Шмырев Пётр Михайлов
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
02.10.1839
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
08.12.1842
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
05.12.1844
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова
Рождение ребёнка
24.03.1846
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова
Смерть
10.10.1847
Рождение ребёнка
09.01.1848
Мать ребёнка: Шмырева Фёкла Михайлова