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Шмырева Фёкла Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

30.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шмырев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1832

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1833

Сын: Шмырев Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1834

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1837

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1838

Сын: Шмырев Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1839

Сын: Шмырев Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1842

Сын: Шмырев Спиридон Михайлов

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1844

Сын: Шмырев Николай Михайлов

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1846

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1848

Сын: Шмырев Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.03.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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