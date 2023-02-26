Шмырева Фёкла Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти30.03.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шмырев Иван Михайлов
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Рождение ребёнка
30.01.1832
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Рождение ребёнка
02.05.1833
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Рождение ребёнка
02.11.1834
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Рождение ребёнка
24.03.1837
Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Рождение ребёнка
13.06.1838
Сын: Шмырев Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Рождение ребёнка
02.10.1839
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Рождение ребёнка
08.12.1842
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Рождение ребёнка
05.12.1844
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Рождение ребёнка
24.03.1846
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Рождение ребёнка
09.01.1848
Отец ребёнка: Шмырев Михаил Тихонов
Смерть
30.03.1884