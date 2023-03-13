Федоръ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоръ Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Емельянъ

Мать ребёнка: Агафья Сергеева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Константинъ

Мать ребёнка: Агафья Сергеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Киселева Федосья

Мать ребёнка: Агафья Сергеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кузьма

Мать ребёнка: Агафья Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Сергеева

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