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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
439Карауловка, деревня.при рч. Симе.18016255715785Р. — Мельниц водяных 2. Лавка 1. Жжение угля и возка руды.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
119. Карауловка, деревня бывшая владельческая, при речке М. Симе, дворов 324, жителей 1637, часовня, лавка
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
1Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав.180—45011631198Земледелие, рубка дров. и выжиган. угля для Катав-Ивановск. чугуноплав. и железоделател. завода кн. Белосельс.-Белозерск.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кароуловка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
325867Карауловкасело54°47'00"58°00'00"N-40-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75629455111с Карауловкасело