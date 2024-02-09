село Карауловка, село Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Карауловка

Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Челябинской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
439Карауловка, деревня.при рч. Симе.18016255715785Р. — Мельниц водяных 2. Лавка 1. Жжение угля и возка руды.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Катавская волость
119. Карауловка, деревня бывшая владельческая, при речке М. Симе, дворов 324, жителей 1637, часовня, лавка

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Карауловская волость
1Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав.18045011631198Земледелие, рубка дров. и выжиган. угля для Катав-Ивановск. чугуноплав. и железоделател. завода кн. Белосельс.-Белозерск.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Кароуловская волость
село Кароуловка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Катав-Ивановский район
325867Карауловкасело54°47'00"58°00'00"N-40-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Серпиевское сельское поселение
75629455111с Карауловкасело
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