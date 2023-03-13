Емельянъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Федоръ Ивановъ
Мать: Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Олена
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова