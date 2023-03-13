Емельянъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

1740 г.р.

Жена

1761 г.р.

Дети

1780 г.р.
1781 г.р.
1786 г.р.
1792 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Федоръ Ивановъ

Мать: Агафья Сергеева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Олена

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

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