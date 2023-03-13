Агафья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Емельянъ
Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Константинъ
Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Киселева Федосья
Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кузьма
Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоръ Ивановъ