Агафья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Емельянъ

Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ

Рождение ребёнка
1769

Сын: Константинъ

Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Киселева Федосья

Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кузьма

Отец ребёнка: Федоръ Ивановъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоръ Ивановъ

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