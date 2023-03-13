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Кузьма
Кузьма
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Пол
Мужской
Отец
Федоръ Ивановъ
1737 г.р.
Мать
Агафья Сергеева
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Федоръ Ивановъ
Мать:
Агафья Сергеева
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