Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1779

Отец: Федоръ Ивановъ

Мать: Агафья Сергеева