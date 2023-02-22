Саечникова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаечникова Ирина Петровна

Саечникова Ирина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

15.03.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1869

Сын: Саечников Василий Иванович

Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мурычева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Саечников Павел Иванович

Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович

Рождение ребёнка
25.12.1881

Сын: Саечников Пётр Иванович

Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саечников Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пичужкина Феоктиста (?) Ивановна

Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович

Смерть
15.03.1922
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close