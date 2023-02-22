Саечникова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти15.03.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1869
Сын: Саечников Василий Иванович
Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мурычева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович
Рождение ребёнка
25.12.1881
Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саечников Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пичужкина Феоктиста (?) Ивановна
Отец ребёнка: Саечников Иван Назарович
Смерть
15.03.1922