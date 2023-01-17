Саечников Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.03.1869
Дата смерти12.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1869
Рождение ребёнка
06.11.1893
Дочь: Савинова Фектиста Васильевна
Мать ребёнка: Саечникова Анна Александровна
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
13.04.1904
Сын: Саечников Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Саечникова Анна Александровна
Рождение ребёнка
03.11.1909
Дочь: Пугина Евстолия Васильевна
Мать ребёнка: Саечникова Анна Александровна
Рождение ребёнка
06.05.1913
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Саечникова Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
известный сапожный мастер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1955
Похороны
Неизвестно