Саечников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаечников Василий Иванович

Саечников Василий Иванович

avatar

Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

13.03.1869

Дата смерти

12.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1869

Отец: Саечников Иван Назарович

Мать: Саечникова Ирина Петровна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.11.1893

Дочь: Савинова Фектиста Васильевна

Мать ребёнка: Саечникова Анна Александровна

Бракосочетание
1893

Жена: Саечникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
13.04.1904

Сын: Саечников Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Саечникова Анна Александровна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.11.1909

Дочь: Пугина Евстолия Васильевна

Мать ребёнка: Саечникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
06.05.1913

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Саечникова Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
известный сапожный мастер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1955
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close