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Саечников Иван Назарович

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Место рождения

Медведево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

07.11.1843

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1843

Отец: Саечников (саешников) Назар Ларионов

Мать: Саечникова Матрёна Ивановна

Медведево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1869

Сын: Саечников Василий Иванович

Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мурычева Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Саечников Павел Иванович

Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
25.12.1881

Сын: Саечников Пётр Иванович

Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саечников Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Владелец сапожной мастерской
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пичужкина Феоктиста(?) Ивановна

Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна

Смерть
1907
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