Саечников Иван Назарович
Место рождения
Дата рождения07.11.1843
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1843
Рождение ребёнка
13.03.1869
Сын: Саечников Василий Иванович
Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мурычева Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
25.12.1881
Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саечников Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Владелец сапожной мастерской
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пичужкина Феоктиста(?) Ивановна
Мать ребёнка: Саечникова Ирина Петровна
Смерть
1907