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Саечников Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1881

Дата смерти

16.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1881

Отец: Саечников Иван Назарович

Мать: Саечникова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Саечников Иван Петрович

Мать ребёнка: Саечникова Анна Тимофеевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.01.1919

Сын: Саечников Григорий Петрович

Мать ребёнка: Саечникова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саечникова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саечникова Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саечникова Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саечникова Анна Тимофеевна

Смерть
16.10.1939
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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