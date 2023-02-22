Саечников Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1881
Дата смерти16.10.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1881
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Саечникова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
31.01.1919
Сын: Саечников Григорий Петрович
Мать ребёнка: Саечникова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саечникова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саечникова Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1939
Похороны
Неизвестно