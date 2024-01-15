Мурычева (Саечникова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурычева (Саечникова) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

14.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Саечников Иван Назарович

Мать: Саечникова Ирина Петровна

Бракосочетание
1899

Муж: Мурычев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мурычев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Мурычев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Мурычев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Мурычев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Мурычев Василий Иванович

Смерть
14.04.1954
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
на «Кукушкином бугре»
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