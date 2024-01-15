Мурычева (Саечникова) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти14.04.1954
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурычев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Мурычев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Мурычев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурычев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Мурычев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурычев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Мурычев Василий Иванович
Смерть
14.04.1954
Похороны
Неизвестно
на «Кукушкином бугре»