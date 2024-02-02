(Одинцова) Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Одинцова) Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Григорьев Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1908

Муж: Дубов Александр Емельянович

Рождение ребёнка
13.05.1909

Дочь: Федосия Александровна

Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дубов Иван Александрович

Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович

Рождение ребёнка
04.11.1924

Сын: Дубов Егор Александрович

Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Смерть
1925
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