(Одинцова) Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1925
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Григорьев Дмитрий
Бракосочетание
30.05.1908
Рождение ребёнка
13.05.1909
Дочь: Федосия Александровна
Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович
Рождение ребёнка
04.11.1924
Отец ребёнка: Дубов Александр Емельянович
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Смерть
1925