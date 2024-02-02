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Дубов Александр Емельянович

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Место рождения

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область

Дата рождения

13.11.1887

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1887

Отец: Иванов Емельян (Емеле)

Мать: Феодосия

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.05.1908

Жена: Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.05.1909

Дочь: Федосия Александровна

Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дубов Иван Александрович

Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.11.1924

Сын: Дубов Егор Александрович

Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дубов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Дубова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
колхоз, конюх
Смерть
1952
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