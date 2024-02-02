Дубов Александр Емельянович
Место рожденияс.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Дата рождения13.11.1887
Дата смерти1952
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1887
Отец: Иванов Емельян (Емеле)
Мать: Феодосия
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.05.1908
Жена: Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.05.1909
Дочь: Федосия Александровна
Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.11.1924
Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дубов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Дубова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
колхоз, конюх
Смерть
1952