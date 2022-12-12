село Верхние Тимерсяны, село Верхние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Верхние Тимерсяны

Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
69Верхние Темирсяны, д. удел.при рч. Темирсянке.5828110532592
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Верхне-Темирсянская волость
11. Вр. Темирсяны, деревня бывшая удельная, при речке Темирсянке, дворов 229, жителей 1458, волостное правление (уездный город в 58 верстах), лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Цильнинский район
30879Верхние Тимерсянысело54°33'с.ш.47°40'в.д.N-38-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Цильнинский муниципальный район, Тимерсянское сельское поселение
73654475106с Верхние Тимерсянысело
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