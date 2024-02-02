Дубов Егор Александрович
Место рожденияс.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Дата рождения04.11.1924
Дата смерти23.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1924
Отец: Дубов Александр Емельянович
Мать: Матрена Дмитриевна
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1948
Сын: Дубов Иван Егорович
Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1950
Дочь: Охотникова Раиса Егоровна
Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
30.09.1954
Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1960
Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1960
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубова Ольга Васильевна
Смерть
23.07.1987
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Причина смерти: лейкоз ( блокровие, рак крови )
Похороны
Неизвестно
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область