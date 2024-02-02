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Дубов Егор Александрович

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Место рождения

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область

Дата рождения

04.11.1924

Дата смерти

23.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1924

Отец: Дубов Александр Емельянович

Мать: Матрена Дмитриевна

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1948

Сын: Дубов Иван Егорович

Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1950

Дочь: Охотникова Раиса Егоровна

Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
1952

Сын: Дубов Геннадий Егорович

Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Дубов Геннадий Егорович

Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
30.09.1954

Сын: Дубов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
04.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1960

Сын: Дубов Вячеслав Егорович

Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1960

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Дубова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубова Ольга Васильевна

Смерть
23.07.1987
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Причина смерти: лейкоз ( блокровие, рак крови )
Похороны
Неизвестно
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
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