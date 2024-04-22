(Дубова) Федосия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дубова) Федосия Александровна

Место рождения

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Дата рождения

13.05.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1909

Отец: Дубов Александр Емельянович

Мать: Матрена Дмитриевна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Мартынов Петр Александрович

Отец ребёнка: Мартынов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мартынов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Мартынов Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Александр Иванович

Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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