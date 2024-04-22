(Дубова) Федосия Александровна
Место рождения
Дата рождения13.05.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1909
Отец: Дубов Александр Емельянович
Мать: Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Мартынов Петр Александрович
Отец ребёнка: Мартынов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мартынов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Мартынов Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартынов Александр Иванович
Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно