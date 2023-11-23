Годеновский Владимир Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Пётр Фёдоров
Мать: Пелагея Иванова
Годеновский Владимир Петрович (1807 - ?) Родился в селе Годенове Ростовского уезда в семье дьячка Петра Федоровича. По увольнении из среднего отделения семинарии посвящен во диакона в 1828 году. Служи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1828
По увольнении из среднего отделения семинарии посвящен во диакона
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Годеновская) Анна Владимирова
Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Годеновский Петр Владимиров
Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Годеновская) Мария Владимирова
Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Годеновская) Александра Владимирова
Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Годеновский Иван Владимиров
Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова
Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева
Работа или профессия
С 1933 по 1945
дьякон в селе Троицком в Бору, а затем - в селе Вощажникове Ростовского уезда.
Работа или профессия
С 1961 по 1974
дьякон
Смерть
Неизвестно