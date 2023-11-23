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Годеновский Владимир Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Пётр Фёдоров

Мать: Пелагея Иванова

Годеновский Владимир Петрович (1807 - ?) Родился в селе Годенове Ростовского уезда в семье дьячка Петра Федоровича. По увольнении из среднего отделения семинарии посвящен во диакона в 1828 году. Служи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Годеновская Евдокия Николаева

Образование
1828
По увольнении из среднего отделения семинарии посвящен во диакона
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Годеновская) Анна Владимирова

Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Годеновский Петр Владимиров

Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Годеновская) Мария Владимирова

Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Годеновская) Александра Владимирова

Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Годеновский Иван Владимиров

Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова

Мать ребёнка: Годеновская Евдокия Николаева

Работа или профессия
С 1933 по 1945
дьякон в селе Троицком в Бору, а затем - в селе Вощажникове Ростовского уезда.
Работа или профессия
С 1961 по 1974
дьякон
Смерть
Неизвестно

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