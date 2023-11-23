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Годеновский Петр Владимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Годеновский Владимир Петров

Мать: Годеновская Евдокия Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кедрова) Александра Евлампиева

Работа или профессия
С 1877 по 1889
священник | Годеновский Петр Владимирович (1845 — ?) Родился в семье дьякона села Троицкого в Бору Ростовского уезда Владимира Годеновского. Священник села Рождествена в Озерах Даниловского уезда. Жен... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1879

Дочь: (Годеновская) Ольга Петрова

Мать ребёнка: (Кедрова) Александра Евлампиева

Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Годеновский Андрей Петров

Мать ребёнка: (Кедрова) Александра Евлампиева

Годеновский Андрей Петрович (1884 — 1955) Родился 7 сентября 1884 года в семье священника села Рождествена в Озерах Даниловского уезда Петра Годеновского. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в ... Показать все
Рождение ребёнка
1889

Сын: Годеновский Василий Петров

Мать ребёнка: (Кедрова) Александра Евлампиева

Смерть
Неизвестно

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