Годеновский Петр Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
С 1877 по 1889
священник | Годеновский Петр Владимирович (1845 — ?) Родился в семье дьякона села Троицкого в Бору Ростовского уезда Владимира Годеновского. Священник села Рождествена в Озерах Даниловского уезда. Жен... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1879
Дочь: (Годеновская) Ольга Петрова
Мать ребёнка: (Кедрова) Александра Евлампиева
Рождение ребёнка
07.09.1884
Сын: Годеновский Андрей Петров
Мать ребёнка: (Кедрова) Александра Евлампиева
Годеновский Андрей Петрович (1884 — 1955) Родился 7 сентября 1884 года в семье священника села Рождествена в Озерах Даниловского уезда Петра Годеновского. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в ... Показать все
Рождение ребёнка
1889
Сын: Годеновский Василий Петров
Мать ребёнка: (Кедрова) Александра Евлампиева
Смерть
Неизвестно