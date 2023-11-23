Годеновская Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Годеновская) Анна Владимирова
Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров
Рождение ребёнка
1845
Сын: Годеновский Петр Владимиров
Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Годеновская) Мария Владимирова
Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Годеновская) Александра Владимирова
Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Годеновский Иван Владимиров
Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова
Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров
Смерть
Неизвестно