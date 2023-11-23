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Годеновская Евдокия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Годеновский Владимир Петров

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Годеновская) Анна Владимирова

Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров

Рождение ребёнка
1845

Сын: Годеновский Петр Владимиров

Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Годеновская) Мария Владимирова

Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Годеновская) Александра Владимирова

Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Годеновский Иван Владимиров

Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова

Отец ребёнка: Годеновский Владимир Петров

Смерть
Неизвестно

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