Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Годеновский Владимир Петров

Мать: Годеновская Евдокия Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Николай Андреев

Рождение ребёнка
1876

Сын: Новоселов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Новоселов Николай Андреев

Рождение ребёнка
02.11.1880

Сын: Новоселов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Новоселов Николай Андреев

Рождение ребёнка
03.10.1882

Дочь: (Новоселова) Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Новоселов Николай Андреев

Смерть
Неизвестно

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