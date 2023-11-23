Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Новоселов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Новоселов Николай Андреев
Рождение ребёнка
02.11.1880
Сын: Новоселов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Новоселов Николай Андреев
Рождение ребёнка
03.10.1882
Дочь: (Новоселова) Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Новоселов Николай Андреев
Смерть
Неизвестно