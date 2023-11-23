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Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Фёдоров

Рождение ребёнка
1807

Сын: Годеновский Владимир Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Годеновский Владимир Петрович (1807 - ?) Родился в селе Годенове Ростовского уезда в семье дьячка Петра Федоровича. По увольнении из среднего отделения семинарии посвящен во диакона в 1828 году. Служи... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Златоустовский Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мелиоранский Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Мелиоранский Иван Петрович (1816 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Петра Федоровича. Обучался в Борисоглебском училище. Определен на службу в 1833 году. Служил дьячком в том ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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