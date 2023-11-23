Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Годеновский Владимир Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Годеновский Владимир Петрович (1807 - ?) Родился в селе Годенове Ростовского уезда в семье дьячка Петра Федоровича. По увольнении из среднего отделения семинарии посвящен во диакона в 1828 году. Служи... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Сын: Златоустовский Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Мелиоранский Иван Петрович (1816 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Петра Федоровича. Обучался в Борисоглебском училище. Определен на службу в 1833 году. Служил дьячком в том ... Показать все
Смерть
Неизвестно