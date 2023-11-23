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Пётр Фёдоров

Место рождения

с. Годеново, Ростовского уезда

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Годеново, Ростовского уезда
(Годеновский) Петр Федорович (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Федора Кузьмича. Уволен из синтаксимы. В 1789 году1 определен дьячком в то же село. Жена его Пелагея Иван... Показать все
Работа или профессия
21.01.1791
с. Годеново, Ростовского уезда
определен дьячком
Рождение ребёнка
1807

Сын: Годеновский Владимир Петров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Годеновский Владимир Петрович (1807 - ?) Родился в селе Годенове Ростовского уезда в семье дьячка Петра Федоровича. По увольнении из среднего отделения семинарии посвящен во диакона в 1828 году. Служи... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Златоустовский Павел Петров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мелиоранский Иван Петров

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Мелиоранский Иван Петрович (1816 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Петра Федоровича. Обучался в Борисоглебском училище. Определен на службу в 1833 году. Служил дьячком в том ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Годенова Ростовского уезда
Смерть
Неизвестно
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