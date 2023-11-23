Пётр Фёдоров
Место рожденияс. Годеново, Ростовского уезда
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1775
с. Годеново, Ростовского уезда
(Годеновский) Петр Федорович (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Федора Кузьмича. Уволен из синтаксимы. В 1789 году1 определен дьячком в то же село. Жена его Пелагея Иван... Показать все
Работа или профессия
21.01.1791
с. Годеново, Ростовского уезда
определен дьячком
Рождение ребёнка
1807
Сын: Годеновский Владимир Петров
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Годеновский Владимир Петрович (1807 - ?) Родился в селе Годенове Ростовского уезда в семье дьячка Петра Федоровича. По увольнении из среднего отделения семинарии посвящен во диакона в 1828 году. Служи... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Сын: Златоустовский Павел Петров
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Мелиоранский Иван Петрович (1816 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Петра Федоровича. Обучался в Борисоглебском училище. Определен на службу в 1833 году. Служил дьячком в том ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Годенова Ростовского уезда
Смерть
Неизвестно