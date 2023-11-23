Мелиоранский Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Пётр Фёдоров
Мать: Пелагея Иванова
Мелиоранский Иван Петрович (1816 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Петра Федоровича. Обучался в Борисоглебском училище. Определен на службу в 1833 году. Служил дьячком в том ... Показать все
Работа или профессия
1833
с. Годеново, Ростовского уезда
определен на службу
Бракосочетание
31.?.1836
Супруг(-а): Александра Алексеевна Мелиоранская (Золотинская)
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мелиоранский Василий Иванов
Мать ребёнка: Мелиоранская Александра Алексеева
Мелиоранский Василий Иванович (ок. 1840 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Ивана Мелиоранского. В 1865 году окончил Борисоглебское училище. Дьячок села Никольского на Плесне Р... Показать все
Работа или профессия
1844
с. Никольский погост
переведен на пономарскую вакансию к церкви Никольского погоста у Иисусова Креста Ростовского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
обучался в Борисоглебском училище, пономарь церкви Никольского погоста у Иисусова Креста Ростовского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
обучался в Борисоглебском училище, пономарь церкви Никольского погоста у Иисусова Креста Ростовского уезда
Образование
Неизвестно
г. Борисоглебск
обучался в Борисоглебском училище
Смерть
Неизвестно