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Мелиоранская (Золотинская) Александра Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1818

Отец: Золотинский Алексей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.?.1836

Муж: Мелиоранский Иван Петров

Супруг(-а): Александра Алексеевна Мелиоранская (Золотинская)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мелиоранский Василий Иванов

Отец ребёнка: Мелиоранский Иван Петров

Мелиоранский Василий Иванович (ок. 1840 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Ивана Мелиоранского. В 1865 году окончил Борисоглебское училище. Дьячок села Никольского на Плесне Р... Показать все
Смерть
Неизвестно

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