Мелиоранская (Золотинская) Александра Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1818
Отец: Золотинский Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.?.1836
Супруг(-а): Александра Алексеевна Мелиоранская (Золотинская)
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мелиоранский Василий Иванов
Отец ребёнка: Мелиоранский Иван Петров
Мелиоранский Василий Иванович (ок. 1840 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Ивана Мелиоранского. В 1865 году окончил Борисоглебское училище. Дьячок села Никольского на Плесне Р... Показать все
Смерть
Неизвестно